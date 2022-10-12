المالية: 600 مليون دولار صادرات مصر البترولية شهريا ونمو غير البترولية 30% سنويا

قال وزير المالية دكتور محمد معيط إن هناك عددًا من القطاعات الحيوية بالاقتصاد المحلي حققت أداءً جيدًا رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى، من تحديات غير مسبوقة، حيث حققت قناة السويس أعلى عائد بنحو 7 مليارات دولار، كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو 5 مليارات دولار، بينما تبلغ صادرات البلاد من الغاز الطبيعى 600 مليون دولار شهريًا، ونستهدف زيادتها إلى مليار دولار في يناير المقبل، فضلًا على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 30% سنويًا.

قطاع النفط يسجل فوائض بـ5 مليارات دولار

أوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تتعامل بشكل أكثر مرونة مع التداعيات شديدة التعقيد للأزمة الاقتصادية العالمية من خلال الاعتماد على منهجية متوازنة بين تحقيق الانضباط المالى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات.

ولفت إلى تخصيص حزمة استثنائية بنحو 135 مليار جنيه، وبدء صرف حزمة مساعدات استثنائية لـ 9.1 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر، إضافة إلى برنامج «تكافل وكرامة» الذى يغطى نحو 20% من المواطنين، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان، والحد من الآثار التضخمية غير المسبوقة للحرب فى أوروبا.

أضاف الوزير، أننا انتهجنا فى مصر، سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وقد نجحنا خلال العام المالى الماضى المنتهى في يونيو 2022، في تحقيق معدل نمو 6.6%، وفائض أولى 1.3% وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى، والوصول بمعدل دين أجهزة الموازنة إلى 87.2% من الناتج المحلي، ونستهدف خفضه إلى 75% بحلول عام 2026.

جاء ذلك بكلمة الوزير على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.