المالية: 6.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية في أبريل

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة، بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

وتلقى وزير المالية تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، برئاسة حسام حمزة، أفرجت عن مشمول ١٠ آلاف و٨٨٦ شهادة جمركية «وارد نهائي»، خلال شهر أبريل الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار والبضائع العامة، والسيارات، والدخان.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن «شهادات الوارد» بلغت مليارًا و ٥٧٩ مليونًا و٨٩٠ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات ٥ مليارات و٢٤٦ مليونًا و٦٩٠ ألف جنيه.

وأوضح أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 8 آلاف و234 بيانًا جمركيًا خلال شهر أبريل الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس»، وتم تحصيل «رسم صادر» عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة ٣ ملايين و ٦١٨ ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أبريل الماضي، بلغت نحو 6 مليارات و835 مليونًا و120 ألف جنيه.