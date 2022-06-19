المالية: 586 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي بالموازنة الجديدة

قال وزير المالية دكتور محمد معيط إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تمت زيادة مخصصات التعليم والصحة بالموازنة الجديدة، مؤكدا أن إجمالي مخصصات قطاع التعليم الجامعى وقبل الجامعى بلغت 476.3 مليار جنيه، و79.3 مليار جنيه للبحث العلمي، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة 310 مليارات جنيه؛ على نحو يُسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية.

زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين إلى 400 مليار جنيه

أضاف الوزير، أن موازنة العام المالى الجديد تتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 400 مليار جنيه للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم.

ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي جنبًا إلى جنب مع تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 80 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وحافز تطوير معلمي الصفوف حتى الخامس الابتدائي.