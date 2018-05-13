المالية: 541 مليار جنيه إجمالي فوائد خدمة الدين في الموازنة الجديدة

وكالات:بلغت تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل نحو 305ر541 مليار جنيه، مقابل 986ر380 مليار جنيه بموازنة العام الجاري، بزيادة قدرها 319ر160 مليار جنيه بنسبة 1ر42%.وذكرت وزارة المالية، في البيان

وكالات:





بلغت تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل نحو 305ر541 مليار جنيه، مقابل 986ر380 مليار جنيه بموازنة العام الجاري، بزيادة قدرها 319ر160 مليار جنيه بنسبة 1ر42%.

وذكرت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام الجديد، الأحد، أن اعتمادات الفوائد تمثل 38% مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة 1.4 تريليون جنيه، كما تمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015 / 2016.

وتقدر الاعتمادات المدرجة لحيازة الأصول المالية في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 620ر24 مليار جنيه، مقابل 567ر16 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، بزيادة قدرها 053ر8 مليار جنيه بنسبة 6ر48%.

وأوضحت الوزارة أن «حيازة الأصول المالية» تمثل مساهمات الخزانة العامة في بعض الهيئات الاقتصادية التي تعاني خللا في هياكلها التمويلية، وكذلك مساهمات الخزانة لإصلاح المراكز التمويلية لبعض الشركات، فضلا عن القروض المتاحة لبعض الجهات والتي تعد التزاما على الخزانة العامة.

وبلغت تقديرات سداد القروض التي يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 276 مليار جنيه، مقابل 3ر265 مليار جنيه للعام المالي الجاري، بنسبة زيادة 4%، بمقدار 652ر10 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن أقساط القروض تتضمن إهلاك ما يحل أجله من السندات على الخزانة العامة، وبصفة عامة يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات عجز الموازنة، إنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد، وذلك لتحديد الأثر على الدين العام.