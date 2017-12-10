المالية: 54.9% ارتفاعا فى المصروفات الخاصة خلال الربع الأول

مها أبوودن ذكر تقرير رسمى صادر عن وزارة المالية، أن المصروفات الخاصة ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالى 2017/2018، بنحو 54.9%، لتسجل حوالى 20.1 مليار جنيه تمثل نحو 0.5 % من الناتج المحلى الإجمالى. ووفقا للتقرير المالى الشهرى، فإن معظم بنود المصروفات ارتفعت خلال الربع الأول،



مها أبوودن



ذكر تقرير رسمى صادر عن وزارة المالية، أن المصروفات الخاصة ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالى 2017/2018، بنحو 54.9%، لتسجل حوالى 20.1 مليار جنيه تمثل نحو 0.5 % من الناتج المحلى الإجمالى.

ووفقا للتقرير المالى الشهرى، فإن معظم بنود المصروفات ارتفعت خلال الربع الأول، ومن بينها الأجور التى ارتفعت بنحو 8.8% لتبلغ 90.1 مليار جنيه، كما ارتفع الانفاق على الدعم بنسبة 29.2 %، وارتفع الانفاق على فوائد الدين بنسبة 32.7 % لتسجل 57.2 مليار جنيه.

وقال التقرير إن الإنفاق على شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات” ارتفع بنحو 6 مليارات جنيه، بنسبة نمو 66% ليسجل 15 مليار جنيه، فى ضوء زيادة الإنفاق على الأصول الثابتة لتسجل 5.6 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه “تم التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع معدل التضخم ويشمل ذلك التوسع فى حجم وتغطية برامج التحويلات النقدية “تكافل وكرامة”، وزيادة مخصصات البطاقات الذكية من 15 جنيها الى 50 جنيها للشخص الواحد.