«المالية»: 5% زيادة متوقعة للإيرادات في موازنة (2021 – 2022)

تتوقع وزارة المالية أن يتواصل خفض عجز الموازنة ليصل إلى 5% من الناتج المحلي السنة المالية بعد القادمة2021 – 2022 وأن تسجل الإيرادات ارتفاعا بنحو 5% في نفس العام.

وقالت إن عجز الموازنة المتوقع العام المالي 2022 سيسجل 415.2 مليار جنيه، بواقع 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمستهدف 432.1 مليار جنيه العام المالي القادم، بنسبة 6.3% من الناتج المحلي.

فائض أولي متوقع 2% بقيمة 164.7 مليار جنيه

كما قدرت الوزارة فائضا أوليا 2% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 164.7 مليار جنيه.

وتوقعت المالية نموا مرجحا للإيرادات في 2022 بنسبة 5% إلى 1.35 تريليون جنيه، مقابل مرجح للعام المالي القادم 2021 بقيمة 1.28 تريليون جنيه.