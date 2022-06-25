«المالية» : 465 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لمبادرة إحلال السيارات العام المالي الماضي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أكثر من 20 ألف مواطن استفادوا من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مرّ على صنعها 20 عامًا فأكثر، بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وتسلَّموا سياراتهم الجديدة خلال العام المالى 2021- 2022، وتحملت الخزانة العامة للدولة 465 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات؛ على نحو يسهم فى الحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، وتيسير تملك المواطنين لسيارات «موديل السنة» موفرة اقتصاديًا، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة.

ضم مدينة شرم الشيخ للمبادرة

أضاف الوزير أن القطاع الخاص يعد شريكًا أصيلًا فى إنجاح المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات وتحقيق مستهدفاتها، على النحو الذى يساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل،

لافتًا إلى أنه تم ضم مدينة شرم الشيخ بعد محافظتى الأقصر وأسوان، إضافة إلى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر،

بما يؤكد حرص الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين عبر تجهيز بعض المحافظات بالبنية الأساسية وتوفير محطات تموين الغاز الطبيعى وأماكن تجميع السيارات القديمة.