المالية: 45 مليار جنيه حصيلة الجمارك فى موازنة 2018 -2019

وكالات: بلغت تقديرات الإيرادات الجمركية بموازنة العام المالى المقبل "2018 / 2019" نحو 328.45 مليار مقارنة بنحو 414.36 مليار جنيه بموازنة "2017 /2018" بزيادة قدرها 914.8 مليار جنيه بنسبة 5.24%. وأشارت وزارة المالية، فى البيان المالى للموازنة العامة للعام المالى…

وكالات:

بلغت تقديرات الإيرادات الجمركية بموازنة العام المالى المقبل “2018 / 2019” نحو 328.45 مليار مقارنة بنحو 414.36 مليار جنيه بموازنة “2017 /2018” بزيادة قدرها 914.8 مليار جنيه بنسبة 5.24%.

وأشارت وزارة المالية، فى البيان المالى للموازنة العامة للعام المالى “2018 / 2019” اليوم، إلى أن مصلحة الجمارك تستمر خلال هذا العام فى التطوير المؤسسى الشامل والذى شهدته بدءا من العام المالى الحالي.

وأوضحت الوزارة، أن من أهم الإصلاحات المستهدفة مشروع النافذة الواحدة، حيث تم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين المصلحة وهيئة البحوث الفنية للعمل على وضع الخطة التنفيذية والفنية للانتهاء من تطوير البنية التحتية للمشروع، وكذلك التطبيقات وقواعد البيانات بين الجمارك والجهات ذات الصلة وتم عقد ورش عمل متخصصة فى التعريفة الجمركية وورش عامة تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال بما يتم فى المشروع.

ومن الإصلاحات أيضا مشروع ميكنة نموذج (4) بين مصلحة الجمارك والبنك المركزى، حيث تم تفعيل ھذه المنظومة على جميع المنافذ الجمركية، وتم تسليم الأجهزة والمعدات اللازمة وتوفير خطوط الربط لتشغيل المنظومة والانتهاء من تنفيذ عملية الربط الإلكترونى على جميع المواقع الجمركية المميكنة، كما تم تدريب العاملين بالمنافذ الجمركية بھذه الموانئ على الربط الإلكترونى وكيفية التعامل مع المنظومة.