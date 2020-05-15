المالية : 4.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية والدخيلة في أبريل‎

و أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الإسكندرية» و«الدخيلة» بلغت 541.176 مليون جنيه

كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك برئاسة كمال نجم أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الإسكندرية» و«الدخيلة» خلال شهر أبريل الماضي حوالى 4.1 مليار جنيه.

ولفت التقرير الذي أعلنته وزارة المالية اليوم إلى أنه تم الإفراج عن مشمول17899 ألف شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك «الإسكندرية» و«الدخيلة»، لأصناف متعددة منها السلع الإستراتيجية «اللحوم، والقمح والذرة، وفول الصويا، والسكر ، والحديد» والكيماويات ، والسيارات، وقطع الغيار، وغيرها من البضائع خلال شهر أبريل الماضى.

و أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الإسكندرية» و«الدخيلة» بلغت 541.176 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي 3.354 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الإسكندرية» و«الدخيلة» قامت بتصدير مشمول 6880 بيانًا جمركيًا خلال شهر أبريل الماضي، معظم أصنافها من «الأسمدة، والرخام، والأعلاف، والفوسفات والسيراميك، والسكر، والملابس» بقيمة إجمالية بلغت 6.710 مليار جنيه، فيما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 4.323 مليون جنيه.