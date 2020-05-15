اقتصاد وأسواق

المالية : 4.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية والدخيلة في أبريل‎

و أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الإسكندرية» و«الدخيلة» بلغت 541.176 مليون جنيه
منى عبدالباري 1:20 م, الجمعة, 15 مايو 20 1:20 م, الجمعة, 15 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك برئاسة كمال نجم أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الإسكندرية» و«الدخيلة» خلال شهر أبريل الماضي حوالى 4.1 مليار جنيه.

ولفت التقرير الذي أعلنته وزارة المالية اليوم إلى أنه تم الإفراج عن مشمول17899 ألف شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك «الإسكندرية» و«الدخيلة»، لأصناف متعددة منها السلع الإستراتيجية «اللحوم، والقمح والذرة، وفول الصويا، والسكر ، والحديد» والكيماويات ، والسيارات، وقطع الغيار، وغيرها من البضائع خلال شهر أبريل الماضى.

و أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الإسكندرية» و«الدخيلة» بلغت 541.176 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي 3.354 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الإسكندرية» و«الدخيلة» قامت بتصدير مشمول 6880 بيانًا جمركيًا خلال شهر أبريل الماضي، معظم أصنافها من «الأسمدة، والرخام، والأعلاف، والفوسفات والسيراميك، والسكر، والملابس» بقيمة إجمالية بلغت 6.710 مليار جنيه، فيما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 4.323 مليون جنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

المالية : 44 مليار جنيه زيادة متوقعة في حجم الدين العام الحالي

منى عبدالباري 7:42 م, الخميس, 7 مايو 20

المالية : تبكير صرف رواتب مايو إلى يوم 18.. والصحة والداخلية في المقدمة‎

منى عبدالباري 3:25 م, الجمعة, 1 مايو 20

وزير المالية : الأدوية والاتصالات والمنظفات لم تتأثر بتداعيات «كورونا»

ياسمين فواز 2:38 م, السبت, 18 أبريل 20

الحكومة : سعر شراء القمح المحلي من 670 إلى 700 جنيه للأردب

محمد مجدي 12:24 ص, السبت, 4 أبريل 20

وزير المالية : الحكومة نجحت فى إقرار تنظيم وظيفى لعاملي الصناديق والحسابات الخاصة

منى عبدالباري 11:17 ص, الجمعة, 6 مارس 20

المالية: لا صحة لفرض ضريبة جديدة على السجائر أو المشروبات الغازية

المال - خاص 8:20 م, الثلاثاء, 15 أكتوبر 19