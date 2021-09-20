اقتصاد وأسواق

«المالية»: 39 مليون جنيه تحملتها الخزانة العامة عن اشتراكات غير القادرين بالتأمين الصحي

العام المالي الماضي
منى عبدالباري 12:01 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21 12:01 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الخزانة العامة للدولة تحملت 39.3 مليون جنيه العام المالي الماضي، قيمة اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحى الشامل خلال العام المالى الماضى، بزيادة 494% في إطار الحرص على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأكد الوزير قدرة الهيئة بالوفاء بالمطالبات المالية في موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، حيث سددت لهيئة الرعاية الصحية 988 مليون جنيه قيمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين ببورسعيد.

اقرأ أيضا  مدبولي : نستهدف أن تكون كل المنتجات بمعرض «أهلًا مدارس» العام المقبل مصرية الصنع

وقال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إنه تم تحديث قائمة أسعار الخدمات الطبية للمرة الثالثة لمواكبة متغيرات السوق، وضمان الجودة، بعد أن انتهت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، ووضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص.

اقرأ أيضا  وزير المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة : سجلوا بوحدة التجارة الإلكترونية واستفيدوا من الحوافز

وأوضح أن هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

وزير التموين : الاتفاق مع جهاز الخدمة الوطنية لتطوير شركتي قها وإدفينا

محمد مجدي 11:55 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21

التأمين الصحي: 36% نموا فى الإيرادات و 129% زيادة بعوائد الاستثمار خلال العام المالي الماضي

منى عبدالباري 11:50 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21

القابضة الغذائية : «سلامة الغذاء» يستهدف مراقبة السلع قبل طرحها على البطاقات التموينية

محمد مجدي 11:30 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21

الصناعات الغذائية: طرح 16 ألف سلعة بشكل دائم على البطاقات التموينية

محمد مجدي 11:11 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21

«بريتش أمريكان توباكو» : 10% نسبة منتجات التبغ المهربة في السوق المصرية

المرسي عزت 11:00 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21

«الإخلاص» و«أبو مضاوي» تفوزان بمزادى قطن بحرى وقبلى

دعاء حسني 10:46 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21