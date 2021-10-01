اقتصاد وأسواق

المالية: 362 مليار جنيه للأجور و323 مليار للدعم بموازنة العام المالي الحالي‎‎

استعرض وزير المالية دكتور محمد معيط مجموعة من المؤشرات المالية بموازنة العام المالي الحالي.
منى عبدالباري 7:59 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21 7:59 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استعرض وزير المالية دكتور محمد معيط مجموعة من المؤشرات المالية بموازنة العام المالي الحالي.

وقال الوزير في تصريحات له إن مخصصات الأجور بموازنة العام المالي الحالي سجلت 362 مليار جنيه، كما سجلت مخصصات الدعم 323 مليار جنيه.

وذكر الوزير أن مصروفات خدمة الدين العام الحالي تصل إلى 397.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تحويل 375.5 مليار جنيه تم تحويلها من الخزانة العامة للدولة إلى صندوقي التأمينات والمعاشات خلال أكثر من عامين.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 26-9-2021 فى مصر

وأكد وزير المالية أن المالية تسعى بشكل مستمر إلى توفير موارد مختلفة للدولة للوفاء بالالتزامات، وتمويل عجز الموازنة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع USAID للصحفيين للحوار مع قيادات وزارة المالية على رأسهم دكتور محمد معيط وزير المالية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

«المالية»: اليوم بدء التطبيق الإلزامي بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات الجمركية‎‎

منى عبدالباري 8:50 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

«المالية»: 3030 شركة انضمت للفاتورة الإلكترونية‎‎ حتى الآن

منى عبدالباري 8:38 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

مستشار وزير المالية: نستهدف استدامة المسار النزولي لمعدلات الدين‎‎

منى عبدالباري 8:29 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

«المالية»: وضع استراتيجية للإيرادات تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية 2% خلال 4 سنوات‎‎

منى عبدالباري 8:24 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 1-10-2021 وعيار 21 يسجل 771 جنيها

عمر سالم 7:27 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

«ڤاس» الألمانية تستعد لإنشاء مصنعًا داخل السوق المصرية

المرسي عزت 5:19 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21