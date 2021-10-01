المالية: 362 مليار جنيه للأجور و323 مليار للدعم بموازنة العام المالي الحالي‎‎

استعرض وزير المالية دكتور محمد معيط مجموعة من المؤشرات المالية بموازنة العام المالي الحالي.

وقال الوزير في تصريحات له إن مخصصات الأجور بموازنة العام المالي الحالي سجلت 362 مليار جنيه، كما سجلت مخصصات الدعم 323 مليار جنيه.

وذكر الوزير أن مصروفات خدمة الدين العام الحالي تصل إلى 397.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تحويل 375.5 مليار جنيه تم تحويلها من الخزانة العامة للدولة إلى صندوقي التأمينات والمعاشات خلال أكثر من عامين.

وأكد وزير المالية أن المالية تسعى بشكل مستمر إلى توفير موارد مختلفة للدولة للوفاء بالالتزامات، وتمويل عجز الموازنة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع USAID للصحفيين للحوار مع قيادات وزارة المالية على رأسهم دكتور محمد معيط وزير المالية.