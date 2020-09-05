المالية : 35 اتفاقًا جديدًا لرد الأعباء التصديرية بقيمة ملياري جنيه

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، فقد تم توقيع 35 اتفاقًا جديدًا مع الشركات المصدرة لتسوية مستحقاتهم المالية لدى صندوق تنمية الصادرات ضمن مبادرة «الاستثمار» البالغة ملياري جنيه.

سداد الدفعة الأولى بـ 400 مليون جنيه في أكتوبر

وأوضح وزير المالية أنه سيتم سداد الدفعة الأولى بنحو 400 مليون جنيه خلال الشهر المقبل.

وأوضح الوزير أنه بذلك يصبح عدد الشركات المصدرة التى تم توقيع اتفاقات تسوية لرد الأعباء التصديرية معها حتى الآن 153 شركة مصدرة خلال الفترة من أول ديسمبر 2019 حتى أول سبتمبر الحالى بإجمالى مستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات تبلغ 12 مليار جنيه، يتم سدادها على خمس دفعات متساوية.

أضاف الوزير أن الحكومة تستهدف من مبادرة «الاستثمار» وغيرها من المبادرات الخاصة بتسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، سرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية لشركاتهم خاصة فى ظل أزمة «كورونا»؛ على النحو الذى يُمَّكنها من ضخها فى الإنتاج وتوسيع أنشطتها، وخلق فرص عمل جديدة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي .