المالية: 307 ملايين دولار إجمالي أوامر دفع لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج حتى 20 مارس

قال وزير المالية دكتور محمد معيط إن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمصريين المقيمين بالخارج عن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، حتى 20 مارس الحالى بلغت 307 ملايين دولار، وإنه تم الانتهاء من الإفراج عن 450 سيارة مستوردة لصالح المصريين بالخارج بالضوابط الميسرة.

ولفت الوزير إلى أنه، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى 14مايو المقبل، والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.

قال وزير المالية، أن ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، «التزام علي الخزانة العامة»، وأن وزارة المالية تسدد هذه الودائع للمصريين بالخارج في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها.

ولفت الوزير إلى أن من يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.

وأوضح أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية علي الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك المركزي.

شدد الوزير، على أن التعديلات التشريعية الأخيرة التى تضمنت إقرار المزيد من التيسيرات فى هذه المبادرة، لاقت استحسان المصريين المقيمين بالخارج، وقد شهد أول يوم بعد العمل بالتيسيرات الجديدة تلقى أكثر من 3 آلاف طلب استيراد.