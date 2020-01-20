اقتصاد وأسواق

«المالية»: 304 مليارات جنيه إيرادات ضريبية بالنصف الأول من 2019- 2020

تراجع الإيرادات الضريبية السيادية 27% ونمو غير السيادية 10%
منى عبدالباري 6:37 م, الأثنين, 20 يناير 20 6:37 م, الأثنين, 20 يناير 20

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قال نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية أحمد كجوك إن الإيرادات الضريبية سجلت 304 مليارات جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

تراجع الإيرادات الضريبية السيادية 27% ونمو غير السيادية 10%

ولفت كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية تشمل شقين، الأولى السيادية وتشمل ضرائب قناة السويس، والبنك المركزي، وضرائب أذون وسندات الخزانة، والتي شهدت تراجعًا بواقع 27% خلال الفترة المذكورة تأثرًا بتراجعات أسعار الفائدة، والتجارة العالمية.

وفي المقابل حققت ضرائب الجهات غير السيادية نموًّا بواقع 10%، والتي تشمل الإيرادات العادية المتولدة من مصلحة الضرائب.

وتقوم وزارة المالية حاليًّا تقوم بإعادة هيكلة تشريعية للمنظومة الضريبية عبر إصدار قانون جديد لضريبة الدخل، بجانب إصدار تعديلات على قانون القيمة المضافة، بما يتوافق وتوجهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الإيرادات دون زيادة الضرائب على المموّلين، وفقًا لوزير المالية الدكتور محمد معيط بمؤتمر اليوم لعرض المؤشرات المالية للنصف الأول من العام المالي الحالي.

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بقلم منى عبدالباري

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