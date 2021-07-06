اقتصاد وأسواق

«المالية» : 3.7 مليار جنيه ضرائب ورسوم مُحصلة من جمارك السويس يونيو الماضي

عن 7957 شهادة جمركية لسلع استراتيجية ومستلزمات إنتاج
منى عبدالباري 6:23 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21 6:23 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21

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استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية ، تقريرًا تلقاه من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، قامت بالإفراج عن مشمول 7957 شهادة جمركية خلال شهر يونيو الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار، وغيرها».

عن 7957 شهادة جمركية لسلع استراتيجية ومستلزمات إنتاج

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس فى يونيو الماضى بلغت 3.783 مليار جنيه.

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أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر يونيو الماضي بلغت 1.14 مليار جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2.432 جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 310.831 مليون جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر يونيو الماضي بتصدير مشمول 3280 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 7.765 مليار جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن».

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أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في يونيو الماضي بنحو 7.268 ملايين جنيه، إضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل بلغت 6.621 مليون جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو 11.196 مليون جنيه.

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بقلم منى عبدالباري

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