المالية: 3.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد والسخنة فى أبريل

كشف تقرير حديث صادر عن مصلحة الجمارك أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «بورسعيد» و«السخنة»، خلال شهر أبريل الماضى سجلت نحو 3.588 مليار جنيه.

الإفراج عن 10 شحنات واردة و 1800 صادرة

وأشار التقرير الذى رفعه السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، لوزارة المالية أنه تم الإفراج عن مشمول 10.233 ألف شهادة جمركية وارد نهائى بجمارك «بورسعيد» و«السخنة»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة: «كالقمح، والبقوليات، والذرة، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والسيارات، وقطع الغيار، وإكسسوار التليفون المحمول»، خلال شهر أبريل الماضي.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «بورسعيد» و«السخنة»، بلغت 630.517 مليون جنيه، بينما وصل إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات لحوالى 2.9 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «بورسعيد» و«السخنة»، قامت بتصدير مشمول 1853 بيانًا جمركيًا خلال شهر أبريل الماضى، معظم أصنافها من: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية، والرخام، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس» بقيمة إجمالية بلغت 1.620 مليارًا، فيما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 14.608 مليون جنيه.