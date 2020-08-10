المالية: 3.5 مليار جنيه ضرائب ورسوما محصلة بجمارك الإسكندرية فى يوليو‎

وأشار التقرير إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 12545 شهادة جمركية وارد نهائى

أعلنت وزارة المالية اليوم تقريرًا صادر عن مصلحة الجمارك، قال إن إجمالى الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر يوليو الماضى، بلغت 3.5 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 12545 شهادة جمركية وارد نهائى، خلال شهر يوليو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، اللحوم، الذرة، الكيماويات، السكر، السيارات، وقطع الغيار»، والسلع الخاصة بجمرك الدخان.

وأضاف أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 683.153 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات2.874 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 3153 بيانًا جمركيًا لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «الأسمدة، والرخام، والأعلاف، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس»، بقيمة بلغت 3.482 مليار جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها 2.738 مليون جنيه.