«المالية» : 3 مليارات جنيه ضرائب ورسومًا بجمارك السخنة في يونيو الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصَّلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصَّلة بجمارك السخنة، خلال شهر يونيو الماضي، بلغت نحو 3.11 مليار جنيه. ولفت التقرير إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 6323 شهادة جمركية “وارد نهائي” بجمارك السخنة، بإجمالي 20033 حاوية لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمى، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر يونيو الماضى.

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 721.404 مليون جنيه.

بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى 2.290 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة،قامت بتصدير مشمول 1668 بيانًا جمركيًّا خلال شهر يونيو الماضى، معظم أصنافها من: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، والرمال ، والمنسوجات، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية»، بقيمة إجمالية بلغت 2.397 مليار جنيه،

بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 1.186 مليون جنيه.