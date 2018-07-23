المالية : 29 مليار جنيه قيمة السيارات وقطع الغيار المفرج عنها خلال عام

مها أبوودن:كشف بيان صادر عن وزارة المالية اليوم، عن حجم السيارت التي تم الإفراج عنها من خلال مصلحة الجمارك خلال العام المالي 2018/2017 .وأظهرت الأرقام أن إجمالي ما تم الإفراج عنه من سيارات الركوب والنقل وقطع غيار السيارات 29 مليارا 687 مليونا و581 ألفا و11 جنيهاً .وبلغ إجمالي الضرائب وال

مها أبوودن:

كشف بيان صادر عن وزارة المالية اليوم، عن حجم السيارت التي تم الإفراج عنها من خلال مصلحة الجمارك خلال العام المالي 2018/2017 .

وأظهرت الأرقام أن إجمالي ما تم الإفراج عنه من سيارات الركوب والنقل وقطع غيار السيارات 29 مليارا 687 مليونا و581 ألفا و11 جنيهاً .

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات المحصلة 9 مليارات و 916 مليونا و 738 ألفا و 409 جنيهات.

وقد شمل الإفراج الجمركي الذي تم تحت إشراف الإدراة العامة للجمارك برئاسة محمود مصطفى مدير الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية 75318 ألف سيارة ركوب “ملاكي” مناشيء وموديلات وسعات مختلفة، بقيمة 18 مليار جنيه، وقد بلغت الرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات حوالي 3 مليارات جنيه.

وكشف بيان وزارة المالية عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المُعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير، والتى قاربت 5 مليارات جنيه.

وأوضح أنه تم الإفراج عن 6884 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار خلال العام المالي نفسه.

وقد بلغت الضرائب والرسوم المحصلة عنها 205 ملايين جنيه ، وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 753 مليون جنيه. وذلك بإجمالي رسوم وضرائب جمركية محصلة 957 مليون جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه السيارات خلال نفس الفترة بلغ حوالى 459 مليون جنيه.

وخلال العام أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 7959 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة 7 مليارات جنيه،

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 247 مليون جنيه.

وقد تم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 708 ملايين جنيه، بإجمالي ضرائب جمركية وضرائب ورسوم أخرى محصلة 955 مليون جنيه.

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 227 مليون جنيه.

ويبلغ إجمالى ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها حوالي 5 مليارات جنيه، وإجمالي رسم التنمية 731 مليون والضرائب والرسوم والغرامات الأخرى المحصلة مليارا و 126 مليون جنيه.

وعلى جانب آخر بلغ إجمالي الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال العام الماضي 2018/2017 حوالي 6 مليارات جنيه.