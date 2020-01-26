المالية: 28.17 مليار جنيه إتاحات عاجلة لـ7 جهات سلعية وخدمية فى 6 أشهر

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الوزارة وافقت على إتاحات عاجلة قيمتها 28.17 مليار جنيه لـ 7 جهات حكومية سلعية وخدمية خلال النصف الأول من العام المالي الحالى 2019 – 2020، بما يمكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين وذلك فى إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحى .

وشملت الجهات التي تم تخصيص الإتاحات لها هي الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الاعلى للثقافة، والشركة القابضة للغزل والنسيج، وفقا لبيان عن وزارة المالية تلقت “المال” نسخة منه اليوم .

السلع التموينية تستحوذ على 24.9 مليار من المبالغ

وأشار البيان ، إلى أن الإتاحات تضمنت 24.926 مليار جنيه، للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز ، وفروق تكاليف تصنيع الخبز ، إضافة إلى إصدار ضمانات بمبلغ 970.2 مليون دولار لشراء 4185 طن قمح مستورد .

كما تم تخصيص 262.7 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر دعمًا لاشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية ، و265.1 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق دعمًا لاشتراكات الطلبة.

وشملت الإتاحات كذلك تخصيص 493.2 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تحت حساب دعم المياه ، و 366.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحى دعمًا لكل من المرأة المعيلة ، والطلاب.

1.59 مليار إتاحات للوطنية للإعلام

وتضمنت الإتاحات كذلك 1.59 مليار جنيه للهيئة الوطنية للإعلام ؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين، و15.5 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء.

وكذا 786 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة فى رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مستحقات العاملين، وذلك عن فترة النصف الأول من العام المالي الحالى .

ونقل البيان عن وزير المالية تأكيداته ، أن الوزارة تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالى للجهات الإدارية ، وتحرص على تلبيتها على ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة ، والمستهدفات المالية سنويًا؛ بما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين .