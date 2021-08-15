اقتصاد وأسواق

المالية: 2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» يوليو الماضى

لصادرات وواردات تشمل سلعا أساسية واستراتيجية
منى عبدالباري 12:14 م, الأحد, 15 أغسطس 21 12:14 م, الأحد, 15 أغسطس 21

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استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا تلقاه من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال شهر يوليو الماضي بلغت نحو 2.502 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 10520 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات»، خلال شهر يوليو الماضى.

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أضاف أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 349.730 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 1.743 مليار جنيه.

أوضح أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول 4133 بيانًا جمركيًا خلال شهر يوليو الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت 4.410 مليارات جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 17.133 مليون جنيه.

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بقلم منى عبدالباري

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