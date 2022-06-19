المالية: 191 مليار جنيه القسط السنوي لصندوق التأمينات والمعاشات بموازنة 2023

قال وزير المالية دكتور محمد معيط إنه تم تخصيص 191 مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بموازنة العام المالي المقبل 2022 – 2023.

لزيادة تمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه

ولفت إلى أن ذلك للسماح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022 بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.

وأضاف بذلك يصل إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات إلى 701 مليار جنيه على مدار 4 سنوات.