المالية: 18.4% نموا في إيرادات مصر خلال 3 أشهر

قالت وزارة المالية المصرية، إن إيرادات الربع الأول من العام المالي الحالي 2020 – 2021، ارتفعت بـ 18.4%، لتصل إلى 204 مليارات جنيه، مقابل 172.9 مليار جنيه الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

بدعم من نمو الحصيلة الضريبية 14.1% والإيرادات الأخرى 32.1%

وأظهر تقرير أصدرته الوزارة حول مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي يوليو – سبتمبر 2020، زيادة بند الضرائب بـ 14.1% خلال هذه الفترة لتسجل 150 مليار جنيه، مقابل 131 مليار جنيه، كما قفزت الإيرادات الأخرى بـ 32.1% إلى 54.2 مليار جنيه، مقابل 41 مليار جنيه.

وفي المقابل انخفض بند المنح 3% إلى 314 مليون جنيه، مقارنة بـ 323 مليون جنيه الفترة المثيلة.

وأظهر التقرير تراجع العجز الكلي خلال هذه الفترة هامشيا إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2.3% الفترة المماثلة من العام المالي الماضي