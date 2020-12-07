اقتصاد وأسواق

المالية: 18.4% نموا في إيرادات مصر خلال 3 أشهر

بدعم نمو الحصيلة الضريبية 14.1% والإيرادات الأخرى 32.1%
منى عبدالباري 3:54 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20 3:54 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت وزارة المالية المصرية، إن إيرادات الربع الأول من العام المالي الحالي 2020 – 2021، ارتفعت بـ 18.4%، لتصل إلى 204 مليارات جنيه، مقابل 172.9 مليار جنيه الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

بدعم من نمو الحصيلة الضريبية 14.1% والإيرادات الأخرى 32.1%

وأظهر تقرير أصدرته الوزارة حول مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي يوليو – سبتمبر 2020، زيادة بند الضرائب بـ 14.1% خلال هذه الفترة لتسجل 150 مليار جنيه، مقابل 131 مليار جنيه، كما قفزت الإيرادات الأخرى بـ 32.1% إلى 54.2 مليار جنيه، مقابل 41 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الاربعاء 2-12-2020

وفي المقابل انخفض بند المنح 3% إلى 314 مليون جنيه، مقارنة بـ 323 مليون جنيه الفترة المثيلة.

وأظهر التقرير تراجع العجز الكلي خلال هذه الفترة هامشيا إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2.3% الفترة المماثلة من العام المالي الماضي

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

المالية: تراجع العجز الكلي بالربع الأول من العام الحالي إلى 2.1%

منى عبدالباري 3:30 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

وزيرة التضامن: برنامج مودة يستهدف تدريب مليون فرد سنويا من المقبلين على الزواج

مدحت إسماعيل 2:37 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

نيفين القباج: الخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تشمل 20 وزارة

مدحت إسماعيل 2:14 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

تقرير حكومي: جمارك الإسكندرية تُفرج عن سيارات وقطع غيار بـ 5.7 مليار جنيه نوفمبر الماضي

منى عبدالباري 1:21 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

الصادرات الكورية من أدوات تشخيص كورونا تقفز إلى 2.3 مليار دولار

أحمد فراج 1:21 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

الضرائب:7 أيام على انتهاء المهلة الثانية لقانون التجاوز عن مقابل التأخير بـ70%

منى عبدالباري 12:01 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20