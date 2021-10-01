المالية : 1650 شركة تقدمت بطلبات للاستفادة من «السداد النقدي لدعم الصادرات»

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدي لدعم الصادرات حظيت بإقبال كبير من الشركات المصدرة. وأوضح وزير المالية أنه تم تلقي طلبات من 1650 شركة مصدرة، ترغب فى الانضمام إلى المبادرة؛ لتوفير السيولة النقدية…

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدي لدعم الصادرات حظيت بإقبال كبير من الشركات المصدرة.

وأوضح وزير المالية أنه تم تلقي طلبات من 1650 شركة مصدرة، ترغب فى الانضمام إلى المبادرة؛ لتوفير السيولة النقدية التى تُمَّكنها من الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العمالة، وتتيح لها التوسع في أنشطتها الاستثمارية.

وأكد أن ذلك يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة من مبادرات الحكومة الداعمة للصناعة الوطنية، ويتسق مع جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.