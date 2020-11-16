«المالية» : 15.5% زيادة في إيرادات أول 4 أشهر من موازنة 2021‎

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن إيرادات الدولة المصرية زادت 15.5% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وأوضح وزير المالية أن ذلك جاء بدعم من ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 11.4%.

وأشار إلى أنه في المقابل ارتفعت المصروفات بـ6.6% في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

ولفت معيط إلى أن العجز الكلي للموازنة خلال هذه الفترة تراجع إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.1% الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

ونوه وزير المالية بأن الفائض الأولي سجل 5.5 مليار جنيه، مقابل 12 مليار جنيه في الفترة المناظرة.

وأرجع معيط تراجع الفائض الأولي إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الصادرات.

جاء ذلك ردًّا على سؤال “المال” حول مؤشرات الموازنة العامة خلال الربع الأول للعام المالي الحالي، أثناء احتفالية نظّمتها الوزارة احتفالًا بإطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية فعليًّا.