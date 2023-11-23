«المالية»: 132 ألفا يسجلون للاستفادة من «سيارات المصريين بالخارج» بعد 3 أسابيع من مدها‎

كشفت وزارة المالية أن عدد المسجلين على تطبيق مبادرة “سيارات المصريين بالخارج” للاستفادة من المبادرة سجّل ما يقرب من 132 ألف مغترب بالخارج خلال 3 أسابيع فقط من بداية المرحلة الحالية.

وقالت الوزارة إنه تم الإفراج الجمركي عن أكثر من 15 ألف سيارة، وصدور ما يقرب من 124 ألف موافقة استيرادية.

وكانت المبادرة قد تم إعادة فتحها مع بداية شهر نوفمبر الحالي 3 أشهر إضافية.

وقالت الوزارة إن هناك عددًا من وسائل الاتصال المتاحة للراغبين في الاستفادة من المبادرة. ولطرح الأسئلة والاستفسارات يمكن الاتصال من داخل او خارج مصر على رقم 15460 الخط الدولي لمصلحة الجمارك،

أو التواصل مع إدارة خدمة المواطنين بوزارة المالية على رقم 16408 للاستفسار عن الموافقة الاستيرادية ومتطلباتها والفروق المالية، أو على رقم 15999 لو عندك استفسار خاص بالبنوك او التطبيق والتحويلات البنكية.