اقتصاد وأسواق

«المالية» : 114 مليار جنيه زيادة في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال 7 أشهر

إضافة 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة
منى عبدالباري 12:03 م, السبت, 20 فبراير 21 12:03 م, السبت, 20 فبراير 21

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قال وزير المالية دكتور محمد معيط إن أول 7 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو 2020 – يناير 2021)، شهدت زيادة 24% في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، بما يوازي 114 مليار جنيه.

إضافة 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة

وأشار الوزير إلى أن هذا النمو يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وقد تمت إضافة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج «تكافل وكرامة» مع بداية أزمة «كورونا»، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى؛ لمساعدتهم فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تفرضها الجائحة.

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وأعلن الوزير اليوم أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة «كورونا»، فقد تم بدء تحويل مليار جنيه؛ لسداد الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.

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بقلم منى عبدالباري

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