المالية: 1000 جنيه شهرياً الحد الأدنى لزيادة أجور العاملين بالدولة فى حزمة الـ 150 مليار جنيه

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بحزمة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، البالغ إجماليها 150 مليار جنيه، لن يقل عن ألف جنيه شهريًا.



وأشار إلى أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة العمالية وما يعادلها بـ 3500 جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه لحاملي الماجستير، و7 آلاف جنيه لحاملي الدكتوراة.



وقال الوزير، إن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا.

كما تتضمن أيضا زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

وأوضح الوزير في بيان اليوم أنه سيتم بدء صرف الزيادات من 13 إبريل المقبل، موضحا أن إجمالي تكلفة تعجيل الزيادة خلال الفترة من إبريل إلى يونيو تصل إلى 40 مليار جنيه.