المالية: 1.8% عجزًا أوليًا فى موازنة 2017/2018

مها أبوودن توقع أحمد كجوك ناىب وزير المالية، أن يصل العجز الأولى لعام المالى الحالى إلى نحو 1.7-1.8 % من الناتج المحلى، بينما تستهدف موازنة ٢٠١٧ /٢٠١٨ تحقيق ١١ مليار جنيه كفائض أولى وذلك للمرة الاولى منذ سنوات. واستعرض كجوك…

مها أبوودن توقع أحمد كجوك ناىب وزير المالية، أن يصل العجز الأولى لعام المالى الحالى إلى نحو 1.7-1.8 % من الناتج المحلى، بينما تستهدف موازنة ٢٠١٧ /٢٠١٨ تحقيق ١١ مليار جنيه كفائض أولى وذلك للمرة الاولى منذ سنوات. واستعرض كجوك بنود الإيرادات والاستخدامات فى الموازنة العامة، مؤكدا أنه لم يعد مقبولا استمرار معاناة الموازنة من عجز ودين عام كبير، ما يتطلب حلولا فعالة لخفض العجز وزيادة معدلات النمو والناتج المحلي بقوة حتى تقل نسبة الدين العام الى الناتج المحلى، موضحا أن الموازنة العامة لا تراهن على المنح الخارجية، التى باتت تمثل نسبة محدودة تقل عن 2.5% من الإيرادات العامة. وأكد كجوك حرص وزارة المالية على التواصل الفعال مع الرأى العام لتوضيح أهداف وأولويات السياسة المالية والتعرف على وجهات النظر المختلفة بشأن برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى الذى تنفذه الحكومة. وقال كجوك فى لقاء مع شعبة المحررين الاقتصاديين في نقابة الصحفيين حول الموازنة العامة، إن وزارة المالية سلطت الضوء مؤخرا على مفهوم العجز الأولي في الموازنة العامة، وهو العجز الكلي مطروحة منه فوائد الدين المتراكم عن سنوات سابقة، بما يتيح إمكانية معرفة وقياس أداء الحكومة ومساءلتها عن نتائج أعمالها في عام الموازنة، وإلى أى حد استطاعت ان تجعل الايرادات تغطى المصروفات،

موضحا أن البيان المالي للحكومة المعروض على البرلمان والمجتمع يتضمن بشفافية مؤشرات متعددة لقياس العجز والأداء المالى. وقال إنه لا يزال هناك الكثير مما يمكن عمله لزيادة الإيرادات العامة من خلال تطوير ورفع كفاءة منظومة الضرائب، منوها الى أن أثر تطبيق القيمة المضافة على الخدمات بصفة خاصة سيظهر أكثر فى الأعوام المقبلة. ولفت إلى عدم صحة المقولات بشأن ارتفاع ضرائب المرتبات وكسب العمل من العاملين بالحكومة، موضحا أن ثلثى ضرائب المرتبات والتي تقدر بنحو 33 مليار في 2016/2017 يتأتى من العاملين بالقطاع الخاص ومن العاملين خارج اجهزة الدولة الخاضعة للموازنة العامة، مؤكدا حرص الحكومة على تحقيق العدالة الضريبية بأوسع معانيها بما يكفل أداء الجميع التزاماته الضريبية المستحقة مع تخفيف الأعباء الضريبية على الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل. وأشار إلى أن مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي تصل إلى ٥٠% حاليا، ما يتعين معه زيادة حصة الضرائب المحصلة من هذا القطاع، لتتناسب مع مساهمته فى الناتج، متوقعا عدم حدوث زيادة ملموسة فى حصيلة الجمارك كنسبة من الإيرادات العامة جراء التوسع فى الاعفاءات المتبادلة عبر الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية والدولية، وهو اتجاه عالمى. وأكد حرص وزارة المالية على إلزام جميع الصناديق والحسابات الخاصة بتحديث بياناتها واخطار الماليه بها والتزامها بالقواعد القانونية المنظمة لعملها وأداء التزاماتها الواجبة للخزانة العامة، مشددا على أن أعمال هذه الصناديق تخضع للرقابة السابقة واللاحقة من مراقبى وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقواعد القانونية المتبعة. واكد حرص وزارة المالية على وضع الافتراضات الأساسية للموازنة وأهدافها الكمية بأكبر قدر من الواقعية والدقة مع اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمقابلة أي تغيرات طارئة، بما يكفل التقارب بين النتائج الفعلية للموازنة والتقديرات والافتراضات الأساسية التزاما بالمعايير المتعارف عليها عالميا للحكم على جدية وموضوعية إجراءات إعداد الموازنة. وتوقع نائب وزير المالية أن تبلغ الفوائد وأعباء خدمة الدين فى السنه المالية الجارية ٣٠٥ مليارات جنيه بنسبه 31% من إجمالى الإنفاق العام، لتكون بذلك أكبر بنود الانفاق العام، كما ستظل تمثل أعلى بند فى الإنفاق في موازنة ٢٠١٧/٢٠١٨، نتيجة تراكم دين عام كبير حانت لحظه مواجهته وتوزيع عبء اصلاحه بشكل عادل على الجميع. وشدد على أهمية ملف التأمينات الاجتماعية الذي تتعاون وزارة المالية مع وزارة التضامن الاجتماعي وكل الأطراف لإنجاز إصلاح عميق ومستدام فيه يحقق توازن النظام التأمينى ويضمن معاشا كريما للجميع. واشار كجوك إلى أن بيانات الأشهر التسعة من يوليو ٢٠١٦ الى مارس ٢٠١٧ توضح انخفاض معدل نمو استهلاك البنزين والسولار، ما يدل على ان التسعير الطبيعي يقود الى رشاده فى الاستهلاك، مشددا على أهمية زيادة مقررات الحماية الاجتماعية مع كل تطور فى اصلاح الدعم. وقال إنه من المأمول أن يصل ما يتم إنفاقه على برنامج تكافل وكرامة وغيره من برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بالدعم النقدي إلى ٥٠ او ٦٠ مليار جنيه مستقبلا مقابل ١٥ مليارا العام المالي المقبل. وكشف أن المالية تعكف حاليا على إعداد عروض تحليلية لتكلفة البرامج في الوزارات المختارة لبدء تطبيق موازنة البرامج بها لضمان معاملة حسابية دقيقه لتكلفة كل خدمة على حده. وأكد أن أهداف السياسة المالية تركز على إنجاز إصلاحات فعالة تسهم فى بناء هيكل اقتصادي أفضل تزداد فيه مساهمة الصادرات والاستثمارات في الناتج المحلي لضمان نمو قوي حقيقي وخلق فرص عمل منتجة أكثر وتحسين مستويات المعيشة مع ضمان استدامة النمو والتوازن المالي المطلوب، عبر حوافز مالية وادارية وتمويلية وتشريعية مدروسة بعناية وليس مجرد قرارات إدارية تحكمية. وأوضح أن ما تم إنجازه يمثل الخطوات الأولى في طريق طويل بدأناه للإصلاح المالي والاقتصادى، منوها إلى مؤشرات أولية مبشرة مع تراجع الواردات وزيادة الصادرات ليسجل مؤشر طلبيات التصدير فى مؤشر مدير المشتريات أعلى نقطة منذ فترة مع تحسن نسبي في الانتاج الصناعى، ما يتعين معه مواصلة نهج المصداقية لاستكمال الإصلاحات المنشودة وبناء مقاييس حقيقية للمساءلة الفعالة. من جانبها، شددت الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة في مداخلة لها خلال الندوة على أهمية المكاشفة المستمرة والمصارحة في كل خطوات الإصلاح وأن تقدم الحكومة القدوة في ترشيد الإنفاق، موضحة أن الإصلاح ضروري جدا رغم أنه تأخر كثيرا، خاصة أنه يستغرق وقتا حتى يؤتي ثماره ويحدث نقلة واضحة في حياة المواطنين. وأكدت على ضرورة التقدم بقوة على طريق الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد لزيادة الإنتاج والإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد، لافتة إلى محاولات سابقة ركزت على الإصلاحات المالية والنقدية وأهملت الاصلاحات الهيكلية ما تسبب في إخفاق جهود الإصلاح المنشود. وتطرقت المناقشات خلال الندوة إلى مختلف جوانب الموازنة العامة وأهداف السياسة المالية، وأكدت أهمية مواصلة الحوار في لقاءات لاحقة على الجوانب التفصيلية لهيكل وبنود الموازنة مع توفير سلاسل بيانات مالية واقتصادية للمقارنة والمساءلة ومتابعة إجراءات ضبط اداء الصناديق الخاصة وزيادة جهود ملاحقة المتهربين من الضرائب وحفز الصناعة كأهم مدخل للنهوض بالاقتصاد.