المالية: ٨٥ مليار جنيه عجزا كليا في الربع الأول

مها أبوودنقدرت وزارة المالية قيمة العجز الكلى خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ ، بنحو ٨٥.٢ مليار جنيه مقابل نحو ٧٦.٣ مليار جنيه حققها العجز خلال الفترة ذاتها من العام المالى الماضى .وقالت وزارة المالية فى التقرير المالى الشهري الصادر مؤخرا إن معدلات العجز انخفضت إلى نحو ٢٪ من النات

مها أبوودن

قدرت وزارة المالية قيمة العجز الكلى خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ ، بنحو ٨٥.٢ مليار جنيه مقابل نحو ٧٦.٣ مليار جنيه حققها العجز خلال الفترة ذاتها من العام المالى الماضى .

وقالت وزارة المالية فى التقرير المالى الشهري الصادر مؤخرا إن معدلات العجز انخفضت إلى نحو ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بنحو ٢.٢٪ حققتها خلال الفترة ذاتها من العام المالى الماضى.

وحققت جملة الإيرادات خلال الربع الأول نحو ١٢٩ مليار جنيه مقابل ٩٦ مليار جنيه حققتها خلال فترة يوليو سبتمبر من العام المالى الماضى .

وحققت جملة المصروفات نحو٢١٤ مليار جنيه خلال الربع الأول مقابل ١٧٦ مليار جنيه حققتها خلال الفترة ذاتها من العام المالى الماضى .