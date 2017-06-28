المالية وهيئة البترول: لا زيادة في أسعار المشتقات حتى الآن



شركة توزيع حكومية: لم يصلنا منشور رسمى ..والإمدادات مستقرة



مها أبو ودن –نسمة بيومى



قالت مصادر مسئولة فى وزارة المالية والهيئة العامة للبترول إنه لا يوجد أى قرار رسمى حتى الآن، اللحظة، بتحريك أسعار المشتقات البترولية.



وأشارت المصادر إلى أن هناك اتجاها نحو تأجيل عملية التحريك لمهلة قصيرة فقط قد تمتد بضعة أسابيع، لكنها لن تتأخر كثيرًا حتى لا يرتبط توقيت تحريكها بقرب موعد الانتخابات الرئاسية.



وأكد طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لم تناقش حتى الآن أمر تحريك أسعار البنزين رغم أنه جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، ضمن برنامج قرض الـ ١٢ مليار دولار على 3 سنوات .



وتابع خليل: لا أعتقد أن الوقت مناسب للتحريك الآن، ومن الصعب اتخاذ قرار رفع اسعار البنزين الآن بسبب التخوف من رد فعل الشارع، لاسيما مع وجود غضب شعبى بسبب اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية التى آلت بسببها جزيرتا تيران وصنافير للمملكة.



وكانت مصادر حكومية قد رجحت بدء تطبيق زيادة أسعار المشتقات البترولية قريبا، بنسبة 35% مقارنة بالأسعار الحالية.



وبحسب موازنة 2017/2018 تم رصد نحو 110 مليارات جنيه لدعم الوقود، مقابل 35 مليارًا مرصودة بموازنة العام الجارى، ولكن طبقا لتأكيدات مصادر لـ”المال” ستقترب فاتورة دعم الوقود ومشتقاته الفعلية خلال 2016/2017 من 110 مليارات، بسبب قرار تحرير سعر الصرف.



وقال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الحكومية لتموين السيارات بالوقود، إنه حتى الآن لم ترد لشركته اى أوامر أو منشور رسمى ببدء تطبيق الزيادة الجديدة والمرتقبة فى أسعار البنزين والسولار.



وأوضح المسئول الذى رفض ذكر اسمه أن النظام المتبع فى تطبيق زيادات اسعار المشتقات، هو إخطار الوزير لرئيس هيئة البترول ونوابه بالزيادة الجديدة فى نفس يوم التطبيق، ليتم استدعاء المختصين بشركات التوزيع وتسليمهم خطابات الاسعار الجديدة، بتوقيع نائب الرئيس التنفيذى للتجارة الداخلية، الامر الذى لم يحدث حتى الان طبقا له.



وتمت زيادة أسعار المشتقات خلال شهر نوفمبر الماضى بنسبة تعدت 45% فى بعض المنتجات ، حيث قفز البنزين 92 الى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 قرش بزيادة 34.6%، وبنزين 80 الى 235 قرشا بدلا من 1.6 قرش بزيادة 46.8%، السولار الى 235 قرشًا بدلا من 1.8 قرش بزيادة 30.5%، وغاز السيارات من 1.10 الى 1.60 قرش للمتر المكعب.



وارتفعت أسطوانة البوتاجاز المنزلية الى 15 جنيها بدلا من 8 جنيهات ، والمازوت الى 1500 جنيه للطن الموجه للصناعات الغذائية ، و2500 جنيه لشركات الكهرباء ، و2100 لقمائن الطوب وباقى القطاعات.



وقال المسئول إن عملية توزيع المشتقات البترولية تشهد استقرارا ملحوظا حاليا، لا سيما فى ظل توفيرها بمعدلات مرتفعة، تكفى لتلبية الاستهلاك خلال إجازة عيد الفطر.



ولفت إلى انه سيتم الاستمرار فى ضخ المشتقات البترولية للسوق المحلية بنفس معدلاتها الحالية والمرتفعة حتى نهاية الشهر، لضمان عدم حدوث اى زحام أو اختناقات امام المحطات خلال الايام الراهنة.



وتبلغ معدلات ضخ البنزين بأنواعه فى السوق المحلية 25 مليون لتر يومياً بزيادة نسبتها 20% ، والسولار 55 مليون لتر سولار يومياً بزيادة نسبتها 10% ، وبالنسبة للبوتاجاز يتم ضخ مليون أسطوانة يومياً .

