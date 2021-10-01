«المالية»: وضع استراتيجية للإيرادات تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية 2% خلال 4 سنوات‎‎

قال وزير المالية دكتور محمد معيط إن الوزارة مستمرة فى تطوير نظم إدارة المالية العامة للدولة، و تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وأوضح الوزير إنه لأول مرة بالدول الناشئة تضع مصر استراتيجية الإيرادات المتوسطة التى نستهدف فيها زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلى فى 4 سنوات من خلال العمل على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.

وذكر إنه من المقرر الانتهاء من ربط قواعد بيانات الضرائب والجمارك قبل نهاية العام المقبل.



جاء ذلك فى حوار مفتوح للوزير مع المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID».