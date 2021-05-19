اقتصاد وأسواق

«المالية»: وحدة دعم المصدرين بالجمارك تتلقى الشكاوى إلكترونيا

لقاءات دورية مع المصدرين والمنتجين لحل مشكلاتهم
منى عبدالباري 12:49 م, الأربعاء, 19 مايو 21 12:49 م, الأربعاء, 19 مايو 21

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قالت وزارة المالية ، إن وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» التي تم استحداثها بمصلحة الجمارك تتلقى عبر البريد الإلكترونى: Ex.unit@customs.gov.eg شكاوى المجتمع التجارى والصناعى حول المعوقات التى قد تُواجههم بالمواقع والمنافذ الجمركية، أو مقترحاتهم التى تُسهم فى نجاح المنظومة الجمركية، بما ينعكس على تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، واستمرار دوران عجلة الإنتاج.

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لقاءات دورية مع المصدرين والمنتجين لحل مشكلاتهم

قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» التي تم استحداثها بمصلحة «الجمارك» تتولى دراسة أى شكاوى ترد إليها وحلها واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكرارها مستقبلًا، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير، على نحو يساعد فى تحسين ترتيب مصر بتقارير ممارسة الأعمال الدولية، وارتفاع تنافسية الاقتصاد المصرى دوليًا. 

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وأضاف أنه سيتم عقد لقاءات دورية مفتوحة مع المصدرين والمنتجين والمستخلصين الجمركيين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، خلال المرحلة المقبلة من أجل الاستماع إلى أى عقبات يتعرضون لها فى التعامل مع الجمارك، والعمل على إزالتها، لضمان استدامة جودة العمل بالمنافذ الجمركية.

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بقلم منى عبدالباري

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