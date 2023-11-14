«المالية والصناعية» تسجل 1.5 مبيعات خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023

تمكنت شركة “المالية والصناعية” من زيادة مبيعاتها خلال فترة الـ 9 شهور الأولى من العام الجاري 2023، إذ بلغت إلى 1.5 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه في الفترة المقارنة للعام الماضي.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة تراجع صافي أرباح الشركة خلال الفترة المذكورة، وسجل 234.3 مليون جنيه مقابل 293.1 مليونًا الفترة المماثلة من 2022.

ووفقًا للقوائم المالية المستقلة التي أرسلتها الشركة للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، فإن تكلفة المبيعات ارتفعت خلال تلك الفترة وسجلت 958.6 ملوين جنيه مقابل 695 مليونًا الفترة المقارنة.

كما ارتفعت مصروفات البيع والتوزيع وسجلت 118 مليون جنيه مقابل 97 مليونًلا الفترة المقارنة، والمصروفات العمومية والإدارية لـ 112 مليون جنيه مقابل 86 مليونًلا الفترة المماثلة.