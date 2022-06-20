«المالية والصناعية المصرية» تستكمل دراسة أضخم مجمع أسمدة بتكلفة 600 مليون دولار

أعلنت شركة المالية والصناعية المصرية سعيها لاستكمال دراسة أضخم مجمع أسمدة فى مصر بتكلفة استثمارية مقدرة تصل إلى 600 مليون دولار تقريبا.

وقالت المالية والصناعية المصرية فى إفصاح مرسل للبورصة الإثنين إن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنمية جنوب الصعيد والبحر الأحمر.

ومن المقرر أن ينفيذ مشروع مجمع الأسمدة على ثلاثة مراحل فى عدة مناطق مقترحة لم يستقر بعد على اختيارها (إحدى محافاظات الصعيد أو البحر الأحمر).

ويتضمن الاقتراح الأول اقامة المجمع فى منطقة الكلابية -إسنا-محافظة الأقصر على مساحة 150 فدان تم أخذ الموافقات المبدئية عليها وجارى تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية لتثمين وتخصيص المساحة المطلوبة لإقامة المشروع.

بينما يتضمن الاقتراح الثانى إقامة المشروع بمنطقة الحمروين -مركز القصير- محافظة البحر الأحمر على مساحة 100 فدان،تم أخذ موافقة الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبى التابعة لمركز الوزراء وجارى تشكيل لجان لتثمين وتخصيص الأرض.

المالية والصناعية المصرية : لم نتخذ قرار تنفيذى بعد بشأن المشروع فى أى المحافظتين

شركة المالية والصناعية المصرية

ونوهت الشركة إلى أنها لم تتخذ قرار تنفيذى بعد بشأن المشروع نظرا لعدم انتهاء عملية التثمين والتخصيص للمساحة المطلوبة للمشروع فى أى المحافظتين،وفقا للإفصاح.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى حوالى 727.6 مليون جنيه موزعا 72.7 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية بنسبة 27.1%، صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين فى القطاع الحكومى بنسبة 10.8%.

كما يستحوذ بنك مصر على 9.9% ،ميدفيرت مصر للاستثمار بنسبة 9.1%، إبراهيم الصعيدى بنسبة 9% ،إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5% ،وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 17 أبريل الماضى.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 304 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2021 مقارنة بنحو 127 مليون جنيه خلال العام السابق .

كما ارتفعت مبيعات الشركة إلى 2.75 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارن بمبيعات بلغت 1.42 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وأقرت الشركة فى أبريل الماضى توزيع أرباح نقدية على المساهمين كوبون رقم (22) بواقع 2 جنيه للسهم الواحد، يسدد على قسطين متساويين أحدهما اعتبار من 26 أبريل والآخر فى 31 يوليو المقبل.