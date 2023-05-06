"المالية والتخطيط" أمام «مجلس النواب» الثلاثاء لإلقاء بيانهما عن الموازنة الجديدة

يلقي الدكتور محمد معيط وزير المالية، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 أمام الجلسة العامة في

الثلاثاء القادم.

كما من المقرر أن تعرض الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانها أمام جلسة مجلس النواب الثلاثاء القادم عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/ 2024.

وتشهد الجلسة العامة الأسبوع الجاري، خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء المقلين مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022.

ومن المقرر أن تصوت الجلسة العامة في مجلس النواب بعد الانتهاء من مناقشة التقرير العام على مشروعات القوانين الآتية:

مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022.

مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021/ 2022 (وعددها 55 مشروعاً).

مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021/ 2022.

مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021/ 2022.