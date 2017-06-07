المالية والبرلمان: لا تغيير فى مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة

خالد بدر الدين - مها أبوودن:"لا تغيير فى مخصصات الدعم فى الموازنة الجديدة"، عبارة أكدها رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعضو لجنة الخطة والموزانة أيضا، فضلا عن نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، فى السطور التالية، ردا على سؤال لـ "المال" حول ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء من مخصصات دعم ت



خالد بدر الدين – مها أبوودن:



“لا تغيير فى مخصصات الدعم فى الموازنة الجديدة”، عبارة أكدها رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعضو لجنة الخطة والموزانة أيضا، فضلا عن نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، فى السطور التالية، ردا على سؤال لـ “المال” حول ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء من مخصصات دعم تختلف عن تلك الواردة بمشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠١٧/٢٠١٨ . كان رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، قد أعلن فى تصريحات نشرتها رويترز، أن الفاتورة الإجمالية للدعم في موازنة الدولة للسنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل، تبلغ 330 مليار جنيه، منها 145 مليار جنيه دعما للمواد البترولية، إضافة إلى 80 مليار جنيه لدعم الكهرباء، وهو ما يخالف الأرقام الواردة بمشروع الموازنة بتخصيص ١١٠ مليار جنيه لدعم البترول، و٣٠ مليارا فقط للكهرباء . وذكرت وكالة رويترز أن تكلفة واردات الوقود قفزت كثيرا منذ أنهت مصر ربط عملتها بالدولار الأمريكي في نوفمبر الماضى، مما دفع الجنيه للهبوط إلى النصف مقابل العملة الخضرا،ء في غضون أسابيع لدرجة أن الحكومة أنفقت 78 مليار جنيه على دعم الوقود في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017، ارتفاعا من 41 مليار جنيه في نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وأبلغ إسماعيل الصحفيين أن رقم 330 مليار جنيه، يشمل أيضا دعم السلع الغذائية، لكنه لم يذكر حجم الأموال التي ستنفق على الغذاء. من جانبه قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لـ “المال”: لا أعلم السياق الذى تم سرد أرقام الدعم فيه، لكن ما يمكننى تأكيده أن مخصصات دعم الوقود فى الموازنة الجديدة كما هى، بتخصيص ١١٠ مليارات لدعم المواد البترولية، و٣٠ مليارا لدعم الكهرباء . وقال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة أنهت تقريرها عن موازنة الهيئات الاقتصادية، ورفعت ملاحظاتها عليها إلى لجنة الخطة والموازنة، تمهيدا لإجراء مناقشة مشتركة عليها، مشيرا إلى أن هناك عدد من الجهات طلبت زيادات على مخصصاتها، ومنها وزارة التموين، وهيئة السلع التموينية، لكنها مخصصات لا تشمل شراء السلع، وانما لشراء سيارات. وقال إن وزارة التربية والتعليم طلبت أيضا، زيادة فى المخصصات لكن زيادة المخصص سيرفع أعباء عجز الموازنة بشكل لا يمكن احتماله. من جانبه قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة على وشك إنهاء تقريرها النهائى حول الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن مخصص دعم المواد البترولية كما هو ولم يتغير ويقدر بنحو 110 مليار جنيه، وقد طلبت اللجنة فى ملاحظاتها احتساب طريقة وسعر تكلفة اللتر، نظرا لارتفاع المخصص عن مخصص العام الجارى 2016/2017 بشكل كبير، لا تبرره ارتفاع سعر تكلفة برميل البترول عالميا . وقال إنه طلب تفصيلا لاحتساب سعر التكلفة، لاسيما وأن هذه الزيادة كبيرة وهى أيضا متزامنة مع إجراء تحريك فى أسعار البنزين ، مما يستوجب توضيحا حكوميا . وأضاف أن عدد من الجهات طلبت زيادة مخصصاتها، ومنها وزارة الشباب والرياضة التى طلبت زيادة بنحو 75 مليون جنيه، تم إقرارها. بلغ دعم السلع التموينية فى الموازنة نحو 63 مليار جنيه، وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة، وهو ما قال عنه خليل بأن الرقم به ارتفاع كبير عن أرقام العام الجارى ،والتى بلغ فيها حجم دعم السلع التموينية نحو 49 مليار جنيه.

