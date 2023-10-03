المالية: نمو 1009% في الاستثمارات الحكومية خلال 9 أعوام

قال وزير المالية، دكتور محمد معيط، إن الإنفاق على الاستثمارات الحكومية قفز خلال 9 أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587 مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 1009%، كما تم تم تخصيص نحو 2.5 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة.

وأضاف أنه تم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من 2.5 مليار جنيه عام 2014 إلى 8.1 مليار جنيه بحلول يونيه 2024 بنسبة نمو 224% وارتفع الإنفاق على قطاع التعليم من 84.1 مليار جنيه عام 2014 إلى 230 مليار جنيه في يونيو 2024 بزيادة 173%.

وقال إن مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة»، زادت من 5 مليارات جنيه لنحو 1.5 مليون أسرة في 2013/2014 لتصل إلى 35.5 مليار جنيه لنحو 5.2 مليون أسرة في 2023/2024 بزيادة 614% وارتفع دعم السلع التموينية من 35.5 مليار جنيه إلى 127.7 مليار جنيه بنسبة نمو 260%، كما تم أيضًا زيادة الدعم النقدي لبرنامج الإسكان الاجتماعي من 2 مليار جنيه عام 2014 إلى نحو 10.2 مليار جنيه في يونيه 2024 بنسبة نمو 410%.

وأشار الوزير في كلمته بمؤتمر برنامج حكاية وطن الذي استعرضت فيه الحكومة إنجازاتها على مدار السنوات العشرة الماضية إلى أن مخصصات الأجور ارتفعت من 178.6 مليار جنيه في 2013/2014 إلى 470 مليار جنيه في 2023/2024 بنسبة نمو 163%، كما ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نمو 233%، وزاد حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.

وأكد أنه تم فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبلغ إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة الحالية 202.2 مليار جنيه مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام 2013/2014 بنسبة زيادة 592%، ويصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو 2.3 تريليون جنيه حتى منتصف 2029.