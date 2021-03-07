اقتصاد وأسواق

المالية: نمو الإيرادات الضريبية 10% في 6 أشهر بدعم متحصلات ضريبة الدخل

زيادة في كافة الإيرادات الضريبية
منى عبدالباري 5:12 م, الأحد, 7 مارس 21 5:12 م, الأحد, 7 مارس 21

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شهدت حصيلة الإيرادات الضريبية ارتفاعا بنحو 10% بالنصف الأول من العام المالي الجاري، (يوليو – ديسمبر 2020)، لتصل إلى 334.3 مليار جنيه، بدعم أساسي من نمو إيرادات الضرائب على الدخل.

وبلغت إيرادات الضرائب على الدخل 115  مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، بنمو 15.2%، بدعم أساسي من زيادة الحصيلة على الضرائب من المرتبات المحلية بنسبة 18.6%، لتصل إلى 35.3 مليار جنيه، وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية خلال هذه الفترة.

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وأشار التقرير إلى ارتفاع الضرائب المحصلة من الشركات الأخرى بنسبة 25.1%، لتصل إلى 48.6 مليار جنيه، وزادت أيضا الضرائب المحصلة من النشاط التجاري والصناعي بـ 30%، لتصل إلى 14 مليار جنيه.

وسجلت الضرائب المحصلة من هيئة قناة السويس 15 مليار جنيه بالفترة المذكورة.، ونمو متحصلات ضريبة القيمة المضافة بـ 8.4%، وفقا للتقرير.

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بقلم منى عبدالباري

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