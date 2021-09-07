المالية: نملك الجاهزيةلميكنة مشروع الجمارك كاملاً مارس 2022

قالت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير المشروعات إن الوزارة تملك الجاهزية لميكنة مشروع الجمارك كاملاً مارس 2022.

وأوضحت أنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها اليوم بخصوص الانتهاء من ميكنة منظومة الجمارك بحلول مارس 2022فإن الوزارة بالفعل تملك من الجاهزية والاستعداد لاستهداف الانتهاء من ميكنة منظومة الجمارك بحلول عام 2022 وتحديداً في مارس القادم

وأكدت في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” أنه بالفعل وبحلول هذا التاريخ سيكون قد تم الانتهاء من كافة مشاريع الوزارة المتعلقة بميكنة منظومة الضرائب والجمارك وكافة مشاريع الوزارة ذات الصلة.

وأشارت إلى أن ميكنة منظومة الجمارك وماسنجم عنها من تطبيق سياسة التسجيل المسبق سيكون ذو أهمية كبرى واثر إقتصادي مهم حيث أن المنظومة بدات قبل عامين بالفعل في منظومة ” نافذة ” وهي الشباك الواحد في المطار والمقصود منها أن يلجأ المواطن إلى تقديم أوراقه في مكان واحد وشباك واحد .

وأضافت : “كل الجهات موجودة في الشباك ده وقبل ذلك في النظام القديم كان المستخدم للمنظومة يتوجه للجمارك لتوقيع ورقة تخص البضاعة المستوردة”.

وتابعت: “فعلى سبيل المثال إذا كان يستجلب قطع غيار مثل تروس الماكينات كان يتوجب على المستورد الحصول على موافقات من جهات عديدة بخلاف الجمارك مثل الصادرات والواردات ثم دفع رسوم هناك ثم يعود للجمارك لدفع رسوم ثالثة وإذا كانت البضاعه محمولة على ” بالتات خشبية ” في الحجر الزراعي وكانت دائرة موسعة تستغرق وقتاً طويلاً يمكث فيه المستورد في طوابير كثيرة في الجهات المختلفة “.

وأبانت أن منظومة التطوير واليميكنة افرزت عن وجود مركز لوجيستي يقضي على كافة تلك العقبات من خلال موظف صغير في السن ذو وجه بشوش يتلقى كافة أوراق الجهات في شباك واحد ومن خلاله يقوم بعملية نسخ “scan” للاوراق المطلوبة وفي أعقاب ذلك تقوم كافة الجهات الرقابية بمتابعة هذه الاوراق في مكان واحد عبر المسح الضوئي الذي تم وبالتالي يستطيع الجميع إنجاز الحلقات المطلوبة في مكان واحد فقط.

وأشارت إلى أن المركز اللوجيستي فكرة اسهمت في خفض الوقت المستغرق إذا كان المستورد مطلوب منه جهة واحدة فيما قام بإستيراده من بضاعه أو مستلزمات إنتاج مثل الجمارك فالوقت لايستغرق يوم ونصف وإذا كانت هناك جهات أخرى فالمتوسط الزمني لايستغرق في المتوسط أربعة أيام.

وكشفت أنه بالرغم من ذلك فإن هناك بعض الحالات التي قد تطول فيها فترة الفحص حتى الحصول على مستخلص الجمارك لكنها لاتعود في هذه الحالة إلى الجهات الرقابية فقط بل تتعلق في ذات الوقت إلى عوامل أخرى إمثل أسباب تخص السلعة نفسها من جهة البلد القادمة منها لكنها في ذات الوقت حالات نادرة لأن عملية الميكنة تمت على وجه واسع ولم تعد الامور مثل السابق ولازالت هناك حالات نادرة لكن الشائع هو تقليص وقت التخليص الجمركي إلى فترة تتاروح مابين 1.5 يوم إلى 3.6 يوم على الأكثر.

كان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن هناك ميكنة كاملة لقطاعي الضرائب والجمارك بحلول مارس 2022 جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، ميناء الإسكندرية البحري، حيث يطلع على عملية التطوير في مرافقه، بخاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.