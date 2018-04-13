المالية: نسعى لخفض عجز الموازنة إلى 6.2% خلال 2019

وكالات:تسـتهدف وزارة المالية خفض العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة على المدى المتوسط ٕالى نحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/2020، مما يساهم في تحقيق الاسـتدامة المالية والاسـتقرار الاقتصادي.وأشار البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي 2018 / 2019 الذي أصدرته الوزا

وكالات: تسـتهدف وزارة المالية خفض العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة على المدى المتوسط ٕالى نحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/2020، مما يساهم في تحقيق الاسـتدامة المالية والاسـتقرار الاقتصادي.

وأشار البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي 2018 / 2019 الذي أصدرته الوزارة الجمعة، إلى تطبيق برنامج اقتصادي متوازن بين الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية المطلوب تنفيذها وفي نفس الوقت زيادة الإنفاق على برامج التنمية البشرية خاصة في مجالي التعليم والصحة، وزيادة الإنفاق على استثمارات البنية الأساسية لتحقيق نقلة في مسـتوى الخدمات العامة الأساسـية أمام المواطنين، فضلا عن زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وخاصة للفئات الأولى بالرعاية لتقليل عبء وآثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطن.

ويسـتهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2018/2019 خفض العجز الكلي ليصل ٕالى نحو 4ر8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز مسـتهدف قدره 8ر9% من الناتج المحلي في 2017/2018.

وتعكس التقديرات الأولية المقترحة لموازنة 2018 / 2019 التزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي يهدف إلى دفع الاقتصاد المصري للنمو بكامل طاقته وبما يسمح بخلق وتوليد فرص عمل كافية وحقيقية ومنتجة، وكذلك اسـتمرار جهود الضبط المالي المتمثلة في خفض نسـبة الدين العام والعجز الكلي لأجهزة الموازنة للوصول بهم إلى معدلات منخفضة ومسـتدامة تصل 91-92% في يونيو 2019وإلى 75-80%بحلول 2021/2022، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي سـنوي مسـتدام في حدود 2 %من الناتج حتى 2020/2021.