المالية: نستهدف 7 مليارات جنيه طروحات أولية حكومية

خالد بدر الدين قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، إن الحكومة تستهدف جمع حصيلة تتراوح بين 5 - 7 مليارات جنيه (276-387 مليون دولار) من برنامج الطروحات الأولية الحكومي في بورصة مصر خلال 2017-2018، وليس من بنك القاهرة فقط.…

خالد بدر الدين

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، إن الحكومة تستهدف جمع حصيلة تتراوح بين 5 – 7 مليارات جنيه (276-387 مليون دولار) من برنامج الطروحات الأولية الحكومي في بورصة مصر خلال 2017-2018، وليس من بنك القاهرة فقط.



كان البيان المالي لموازنة السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو المقبل، أظهر أن الحكومة تستهدف جمع 7.2 مليار جنيه من طرح جزء من حصتها في بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد بسوق الأسهم المحلية.

لكن كوجك، قال في اتصال هاتفي مع رويترز من لندن، اليوم الثلاثاء: “نستهدف حصيلة قدرها 5-7 مليارات جنيه من برنامج الطروحات بشكل إجمالي خلال العام المالي القادم وليس فقط من بنك القاهرة”.



وتوقعت مصادر في سوق المال لـ”رويترز” أن يتم طرح أسهم بنك القاهرة – الذى يبلغ رأسماله 2.25 مليار جنيه موزعا على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم – خلال النصف الثاني من هذا العام، وكان البنك قد تم قيده بالبورصة في فبراير.

وكان أخر طرح عام أولي لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.



وتقدم هيرميس وإتش.إس.بي.سي المشورة في عملية الطرح في حين يتولى بيكر آند ماكينزي دور المستشار القانوني للطرح.