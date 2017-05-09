المالية : نستهدف وصول الضرائب إلى 73.5% من الإيرادات

المنير : لا أحد يمكنه ادعاء امتلاك قانون الاستثمار مها أبو ودن
مها أبو ودن
وعن قانون الاستثمار أوضح المنير أنه قانون دولة وليس مِلكًا لوزارة المالية أو وزارة الاستثمار ، وما تم من مناقشات أخيرة حوله لم تكن صراعات بين الوزارات. وكشف لأول مرة عن كواليس ما تم خلال المناقشات الأخيرة، قائلًا: لم تتعمد وزارة المالية إيجاد خلاف حول التعديلات التى خرجت من اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لكنها تفاجأت بالتعديلات الجذرية التى لم يكن من المقبول تمريرها دون دراسة وافية، لذلك طلبت الوزارة وقتًا للدراسة. وضرب المنير مثلًا على التعديلات التى طلبت الوزارة دراستها، قائلًا: هل من المقبول والعادل أن يتم احتساب الحافز الضريبى بأثر رجعى منذ 30 شهرًا كما كانت التعديلات. وذكر أن الوزارة لم تكن تهدف إلى الاستئثار بالقانون، ولم تكن ضد الاستثمار كما صوَّر البعض، وإنما كانت ترغب فى تمرير أفضل صيغة للقانون، مشيرًا إلى أن المناطق الحرة الخاصة لم تحقق الجدوى الاقتصادية منها، وحجم التوظيف بها لا يتخطى 52 ألف عامل من جملة 30 مليونًا حجم العمل فى السوق. ونوَّه بأن حجم وارداتها أكبر من حجم صادراتها لخارج البلاد ، وهناك شركات تتمتع بمزايا المناطق الحرة تقوم فقط باستيراد القمح وتعبئته ثم إعادة تصديره فلماذا تتمتع هذه الاستثمارات بالحوافز المقررة للمناطق الحرة.
وعن قانون الاستثمار أوضح المنير أنه قانون دولة وليس مِلكًا لوزارة المالية أو وزارة الاستثمار ، وما تم من مناقشات أخيرة حوله لم تكن صراعات بين الوزارات. وكشف لأول مرة عن كواليس ما تم خلال المناقشات الأخيرة، قائلًا: لم تتعمد وزارة المالية إيجاد خلاف حول التعديلات التى خرجت من اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لكنها تفاجأت بالتعديلات الجذرية التى لم يكن من المقبول تمريرها دون دراسة وافية، لذلك طلبت الوزارة وقتًا للدراسة. وضرب المنير مثلًا على التعديلات التى طلبت الوزارة دراستها، قائلًا: هل من المقبول والعادل أن يتم احتساب الحافز الضريبى بأثر رجعى منذ 30 شهرًا كما كانت التعديلات. وذكر أن الوزارة لم تكن تهدف إلى الاستئثار بالقانون، ولم تكن ضد الاستثمار كما صوَّر البعض، وإنما كانت ترغب فى تمرير أفضل صيغة للقانون، مشيرًا إلى أن المناطق الحرة الخاصة لم تحقق الجدوى الاقتصادية منها، وحجم التوظيف بها لا يتخطى 52 ألف عامل من جملة 30 مليونًا حجم العمل فى السوق. ونوَّه بأن حجم وارداتها أكبر من حجم صادراتها لخارج البلاد ، وهناك شركات تتمتع بمزايا المناطق الحرة تقوم فقط باستيراد القمح وتعبئته ثم إعادة تصديره فلماذا تتمتع هذه الاستثمارات بالحوافز المقررة للمناطق الحرة.
وكشف لأول مرة عن كواليس ما تم خلال المناقشات الأخيرة، قائلًا: لم تتعمد وزارة المالية إيجاد خلاف حول التعديلات التى خرجت من اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لكنها تفاجأت بالتعديلات الجذرية التى لم يكن من المقبول تمريرها دون دراسة وافية، لذلك طلبت الوزارة وقتًا للدراسة.
وضرب المنير مثلًا على التعديلات التى طلبت الوزارة دراستها، قائلًا: هل من المقبول والعادل أن يتم احتساب الحافز الضريبى بأثر رجعى منذ 30 شهرًا كما كانت التعديلات.
وذكر أن الوزارة لم تكن تهدف إلى الاستئثار بالقانون، ولم تكن ضد الاستثمار كما صوَّر البعض، وإنما كانت ترغب فى تمرير أفضل صيغة للقانون، مشيرًا إلى أن المناطق الحرة الخاصة لم تحقق الجدوى الاقتصادية منها، وحجم التوظيف بها لا يتخطى 52 ألف عامل من جملة 30 مليونًا حجم العمل فى السوق.
ونوَّه بأن حجم وارداتها أكبر من حجم صادراتها لخارج البلاد ، وهناك شركات تتمتع بمزايا المناطق الحرة تقوم فقط باستيراد القمح وتعبئته ثم إعادة تصديره فلماذا تتمتع هذه الاستثمارات بالحوافز المقررة للمناطق الحرة.