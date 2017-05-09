المالية : نستهدف وصول الضرائب إلى 73.5% من الإيرادات

المنير : لا أحد يمكنه ادعاء امتلاك قانون الاستثمارمها أبو ودنقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن وزارته تستهدف الوصول بمعدلات الحصيلة الضريبية السنوية، العام المقبل، لتمثل نحو 73.5% من جملة الإيرادات العامة فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2017/ 2018.وأشار المنير

المنير : لا أحد يمكنه ادعاء امتلاك قانون الاستثمار مها أبو ودن

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن وزارته تستهدف الوصول بمعدلات الحصيلة الضريبية السنوية، العام المقبل، لتمثل نحو 73.5% من جملة الإيرادات العامة فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2017/ 2018.





وأشار المنير، خلال مؤتمر (الإصلاح الضريبى تشريعيًّا وإداريًّا: ماذا تم وخطط المستقبل) الذى نظّمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم، إلى أن هدف الوزارة هو زيادة الحصيلة الضريبية بمعدل 1% من جملة الناتج المحلى، متوقعًا أن يشهد العام الحالي زيادة بنسبة 1.1% من جملة الناتج المحلى.

وأكد أن الحصيلة الضريبية حققت، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، زيادة بنسبة 35% على العام الماضى، فضلًا عن تخطي الربط المستهدف بنسبة 1%.