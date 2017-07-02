المالية: نستهدف هيكلة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه

خلق فرص عمل بعد الاجراءات حماية للطبقة المتوسطة كتبت مها أبوودن أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه فيما يتعلق بتوجهات وزارة المالية نحو رفع الدعم عن المحروقات خلال ثمانية أشهر، أن الوزارة عقدت الكثير من الاجتماعات التحضيرية واللقاءات التشاورية على مدار ثلاثة أشه

خلق فرص عمل بعد الاجراءات حماية للطبقة المتوسطة



كتبت مها أبوودن

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه فيما يتعلق بتوجهات وزارة المالية نحو رفع الدعم عن المحروقات خلال ثمانية أشهر، أن الوزارة عقدت الكثير من الاجتماعات التحضيرية واللقاءات التشاورية على مدار ثلاثة أشهر مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من أجل صياغة حزمة برامج الحماية الاجتماعية التى تم إعلانها مؤخرا، والتي تضمن وجود قدر كبير من الحماية للمواطنين، كما أشار إلى أن هناك العديد من الترتيبات التى كانت وراء اتخاذ هذا القرار من أهمها إعادة توزيع الدعم على الفئات الأكثر استحقاقا.

وأكد كجوك ضرورة التكاتف من الجميع من أجل جنى ثمار الإصلاح في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الحكومة فى هذا الصدد قامت باتخاذ العديد من القرارات الإيجابية خلال الفترة الحالية ومنها إقرار علاوة دورية وعلاوة غلاء للعاملين بالدولة بحد أدنى 130 جنيها شهريا يستفيد منها 6.5 مليون موظف، كما تم زيادة المعاشات بـ15% وبحد أدنى قدرة 150 جنيها شهريا لنحو 10 ملايين مستفيد من أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى تقديم خصم ضريبى لكل العاملين بالدولة سواء فى القطاع العام أو القطاع الخاص، بحيث يتم رد الضريبة بنسبة 80% لأصحاب الدخول المنخفضة (أقل من 3000 جنيه) وبنسبة 40% لمن دخلة الشهرى أقل من 4250 جنيه، ومن المقدر أن يبلغ الوفر للمواطن في المتوسط نحو 70-80 جنيه شهريا إلى جانب زيادة الأجور بحد أدنى يبلغ 130 جنيها شهريا، ومن ثم فيبلغ الحد الأدنى للزيادة فى الأجور 200 جنيه شهريا أو أكثر.

وحول استمرارية تقديم الدعم للمواطنين الأكثر استحقاقا صرح كجوك بأن الدعم النقدى للفرد على البطاقة التموينية كانت 15 جنيها في يونيو 2016، ثم زادت إلى 21 جنيها خلال عام 2016/2017 قبل أن يوجه رئيس الجمهورية مؤخرا بزيادة الدعم النقدى إلى 50 جنيها للفرد شهريا، وهو ما يمثل نسبة زيادة تبلغ 140%، وهو ما يعنى أن حجم استفادة الأسرة من 5 أفراد تقترب من 125 جنيها شهريا، بالإضافة إلى الزيادة في الأجور السابق الإشارة إليها بقيمة 200 جنيه فإن إجمالي الزيادة الشهرية لدخل هذه الأسرة سيبلغ ما يقارب 325 جنيها، إلى جانب ذلك فإن برامج الحماية الاجتماعية التى تعمل عليها الدولة كبرنامجى تكافل وكرامة المعنى بالطبقات التى تدخل تحت مستوى خط الفقر سيزيد بنحو 100 جنيه شهريا للمستحقين الذين يبلغ عددهم 1.8 مليون أسرة (8 ملايين مستفيد).

وأشار كجوك إلى أن الحكومة قد وضعت 50 مليار جنيه استثمارات فى مترو الأنفاق خلال عام ونصف لتحسين الخدمات المقدمة لتلك الطبقة التى تعد من أكثر الطبقات استخداما للمترو كوسيلة للانتقال، مؤكدا أن هناك خصما ضريبيا يتراوح ما بين 40-80% للعاملين من الطبقة الوسطى لزيادة حجم دخولهم، كما أكد أن الحل الأمثل الذى يمكن تقديمه لتلك الطبقة هو الاستمرار فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذى ستجنى ثماره هذه الطبقة أسرع من غيرها فى المستقبل القريب من خلال وجود فرص عمل كافية ولائقة ومنتجة تسمح لهم بزيادة حقيقة في دخولهم.

وصرح كجوك بأن يشعر به المواطن من قلق جراء ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار نتيجة تأخر الإصلاحات لفترات طويلة، وأن ذلك يأتى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه مصر للارتقاء بمستوى الاقتصاد المصرى، وأنه لولا اتخاذ مثل تلك الإجراءات خلال العامين الماضى والحالى لأصبح الوضع أسوأ بكثير.

وأشار إلى أهمية هذه الخطوات، وأنه لو لم نتخذ هذه الخطوات فى تلك التوقيتات كان سيصعب على الدولة أن تخفض نسبة البطالة من 12.8% إلى 12% خلال العام المنتهى في مارس 2017 بل كانت تلك النسبة ستزيد إلى 13.5-14%، أيضا كان من الصعب بل الاستحالة خفض الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنحو 40% خلال الفترة يناير – أبريل 2017، كما أكد أنه بدون تلك الخطوات الإصلاحية لما استطاعت الحكومة توفير السلع الأساسية وارتفع عجز الموازنة ومن ثم تدهورت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى.

وحول توقيت التحسن الملموس للمواطنين فى مستوى المعيشة وتحسن أحوال الاقتصاد المصرى أوضح كجوك أن القدرة المالية للدولة فى تحسن ملحوظ، وأن هناك مؤشرات إيجابية فى كل القطاعات تؤكد أننا قادرون على تقديم المزيد من الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطن خلال الفترات القادمة، كما أشار أن الوزارة لديها خطط متكاملة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لمواطنيها والتى تحتاج إلى قدرة مالية لتنفيذها من خلال تنشيط الموارد الاقتصادية واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر والعمل على البرامج التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار كجوك أنه بفضل اتخاذ تلك الإجراءات ستنخفض قيمة فاتورة الدعم إلى 105 مليارات جنيه في 2017/2018 وأنه فى حال لم يتم العمل بتلك الإجراءات كانت فاتورة الدعم ستصل إلى 150-160 مليار جنيه وفقًا لسعر الصرف، وحينها أكد أن نسبة الدعم على المواد البترولية ستصل بعد الإجراءات الأخيرة إلى 7-8% من جملة الإنفاق العام بعدما كانت ستصل إلى 20% من إنفاقنا، وأن الجزء الأكبر من مخصصات الدعم سيتم توجيه إلى السلع التموينية التى سيبلغ حجم الدعم المقدم لها 85 مليار جنيه في 2017/2018 بدلا من 47 مليار جنيه في 2016/2017، وأن كل تلك المؤشرات تؤكد أن مصر تنتهج المسار الصحيح نحو مستوى اقتصادى أفضل يكفل تقديم الخدمات الأساسية وبجودة خلال الأعوام المقبلة.