المالية: نستهدف الوصول لمعدلات الضرائب العالمية

مها أبوودنقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الإدارة الضريبية تستكمل إجراءات الإصلاح الضريبى، حتى الوصول لتحقيق معدلات تحصيل تضاهى الدول ذات الأنظمة الضريبية المتطورة الأعلى دوليا.ثمن المنير دور الإدارة الضريبة، والموظفين بمصلحة الضرائب، فى تحسين معدلات التحصيل، بنسبة تقترب

مها أبوودن

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الإدارة الضريبية تستكمل إجراءات الإصلاح الضريبى، حتى الوصول لتحقيق معدلات تحصيل تضاهى الدول ذات الأنظمة الضريبية المتطورة الأعلى دوليا.

ثمن المنير دور الإدارة الضريبة، والموظفين بمصلحة الضرائب، فى تحسين معدلات التحصيل، بنسبة تقترب من %1 سنويا، منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن الإنجاز لم يكن ليتحقق بسن التشريعات فقط، لكن بفاعلية تنفيذها.

أشار المنير إلى أن معدلات التحصيل الحالية، تضاهى المعدلات فى دول عدة من ذات المستوى الاقتصادى، لكن الوزارة تسعى لرفعها من خلال استكمال منظومة الإصلاحات التشريعية، إلى جانب استكمال الإصلاحات الهيكلية على مستوى الإدارات الضريبية “جمارك، وضرائب دخل، وضرائب قيمة مضافة، وضرائب عقارية “.

يشار إلى أن مصلحة الضرائب حققت معدلات جيدة فى التحصيل، وأقفلت العام المالى الماضى 2016/2017، بمستويات فاقت المستهدف بقيمة %8 للمرة الأولى، فاقت معدلات التحصيل خلال العام المالى 2015/2016، بقيمة %30.

شهد النصف الأول من 2017/2018 استمرار التحسن الكبير فى أداء الحصيلة الضريبية لتنمو 61 %، مقارنة %12 خلال العام السابق، مقابل متوسط نمو بلغ %14 فى الأعوام الثلاثة السابقة، تعتبر نسبة النمو السنوى المحققة هى الأعلى والافضل منذ أعوام طويلة.

طبقًا لتصريحات عمرو الجارحى، وزير المالية، حققت مجموعة من البنود الضريبية، زيادات ملحوظة فى الحصيلة المحققة مثل الضرائب على النشاط التجارى والصناعى (معدل نمو سنوى قدره %71)، والضريبة على المرتبات (معدل نمو سنوى قدره %24)، وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات ( معدل نمو سنوى قدره %80).

بحسب آخر تقرير مالى أصدرته وزارة المالية، وهو تقرير قياس الأداء المالى خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالى الجارى 2017/2018، ارتفعت الإيردات الضريبية 33 مليار جنيه، خلال تلك الفترة، وتحسن أداء الحصيلة الضريبية، “ضرائب الدخل، والضرائب على السلع والخدمات، والضرائب على التجارة الدولية، مدفوعا بالإصلاحات الضريبية، التى بدأتها الوزارة منذ بداية العام المالى الماضى.