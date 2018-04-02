المالية: نستهدف الوصول للمعدلات العالمية في تحصيل الضرائب

كتبت مها أبوودنقال عمرو الجارحي وزير المالية، إن وزارته تستهدف الوصول إلى المعدلات العالمية في تحصيل الضرائب وتحقيق نسبة لا تقل عن 18% من الناتج المحلي الإجمالي.وأضاف الجارحي خلال كلمته أمام مؤتمر إطلاق الإقرارات الالكترونية مساء اليوم، أن تحقيق تلك المعدلات يحتاج إلى عمل وجهد طويل، مشيرا

كتبت مها أبوودن

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن وزارته تستهدف الوصول إلى المعدلات العالمية في تحصيل الضرائب وتحقيق نسبة لا تقل عن 18% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الجارحي خلال كلمته أمام مؤتمر إطلاق الإقرارات الالكترونية مساء اليوم، أن تحقيق تلك المعدلات يحتاج إلى عمل وجهد طويل، مشيرا إلى أن هذا العمل سيحتاج إلى وقت طويل خاصة في مجال دمج الاقتصاد غير الرسمي.

كشف الوزير أن مجلس النواب سيناقش مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل الخاص بتبسيط الإقرارات الضريبية، وتقسيمها إلى جزىين يقدم أحدهما في شهر أبريل، والباقي الخاص بالجداول بعدها بشهرين.

وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير الإدارة الضريبية بحيث تتمكن من تحقيق أهدافها في معدلات التحصيل العالمية.