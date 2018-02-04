المالية: نستهدف إصدار سندات تتراوح قيمتها من 4 إلى 5 مليار دولار

المال - خاصالتقي المهندس شريف اسماعيل، رئيس_مجلس_الوزراء، اليوم بالدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، الذى عرض آخر المستجدات الخاصة بإصدار السندات الدولية والتى من المنتظر إصدارها خلال الشهر الجارى، وكذا ما يتعلق بمستجدات الموقف بالنسبة لبرنامج طروحات الشركات.وتناول الوزير خلال اللقاء البدائل

المال – خاص

التقي المهندس شريف اسماعيل، رئيس_مجلس_الوزراء، اليوم بالدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، الذى عرض آخر المستجدات الخاصة بإصدار السندات الدولية والتى من المنتظر إصدارها خلال الشهر الجارى، وكذا ما يتعلق بمستجدات الموقف بالنسبة لبرنامج طروحات الشركات.

وتناول الوزير خلال اللقاء البدائل المتعلقة بتواريخ اصدار السندات وما يخص الآجال التى يتم بها الاصدار

وأشار إلى أن السندات المصرية التى تم اصدارها فى يناير وإعادة فتحها فى مايو الماضى قد حققت نتائج طيبة، وهو ما سيسهم فى إتاحة الفرصة لإصدار سندات بحجم وبأسعار جيدة

وأوضح أنه من المستهدف اصدار سندات تتراوح قيمتها من 4 إلى 5 مليار دولار.

وتوقع أن يكون هناك إقبال على السندات وذلك تزامناً مع الإداء الجيد للاقتصاد المصرى وتحسن كبير لعدد من المؤشرات الاقتصادية.

من ناحية أخرى عرض الوزير متابعة لموقف برنامج طروحات الشركات وأخر الترتيبات والأفكار المتعلقة بما سيتم طرحه خلال العام وعلى الاجل المتوسط بما يحقق الوصول بحجم رأس المال السوقى إلى مستويات مرتفعة تتناسب مع حجم الناتج المحلى الاجمالى، حيث أشار الوزير إلى أنه من المستهدف الوصول بحجم رأس المال السوقى إلى 60% من حجم الناتج المحلى خلال الخمس سنوات القادمة.

وفى ختام اللقاء وجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية فيما يتعلق ببرنامج الطروحات بما يسهم فى تحقيق الاهداف المرجوة منه.