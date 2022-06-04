المالية : ندرس حوافز ضريبية جديدة من 30 إلى 50% قريباً.. وطرح شركات قبل سبتمبر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، إن الحكومة تدرس حوافز ضريبية جديدة لتشجيع الاستثمارات المباشرة وتدفع النمو لدى القطاع الخاص، وتصل تلك النسبة من 30 إلى 50% للمدن الجديدة والمناطق الصناعية في الصعيد والأقاليم.

وأضاف في تصريحات لعدد محدود من الصحفيين على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، أن مخطط الطروحات الحكومية بالبورصة يسير بخطى ثابتة، متوقعا طرح عدد من الشركات المحددة قبل نهاية سبتمبر المقبل .

وكان قد قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، إن الحكومة تدرس إطلاق مجموعة من الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في المناطق العمرانية الجديدة، إضافة إلى حوافز للمشروعات الخضراء والصديقة للبيئة.