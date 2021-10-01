«المالية»: نتوقع إيرادات ضريبية بقيمة تريليون جنيه العام الحالي‎‎

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه من المتوقع تسجيل حصيلة ضريبية قيمتها تريليون جنيه العام الحالي. وأشار معيط إلى أن ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية من المتوقع أن يرفع الحصيلة الضريبية إلى تريليوني جنيه. ولفت معيط إلى أن…

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه من المتوقع تسجيل حصيلة ضريبية قيمتها تريليون جنيه العام الحالي.

وأشار معيط إلى أن ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية من المتوقع أن يرفع الحصيلة الضريبية إلى تريليوني جنيه.

ولفت معيط إلى أن نسبة الأعمال غير المسجلة بالمنظومة الضريبية تصل إلى نحو 55% من إجمالي الأعمال على مستوى الجمهورية، وانضمام هذه المنظومة سيدعم توازن السوق.

وكشف معيط أن حصيلة حملة واحدة خلال الفترة الماضية على محلات غير مسجلة ضريبيا كانت حصيلتها 300 مليون جنيه.

وأكد معيط أن الوزارة تواصل عملية ميكنة المنظومة الضريبية والتي تستهدف القضاء على التشوهات الضريبية نهائيا قبل نهاية العام المالي الحالي.