اقتصاد وأسواق

المالية : نتطلع لتشجيع الاستثمارات الكندية في أدوات الدين المصرية

خلال لقائه مع السفير الكندي بالقاهرة
منى عبدالباري 12:55 م, الأربعاء, 21 أبريل 21 12:55 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال لقائه مع السفير الكندى بالقاهرة لويس دوما، والوفد المرافق له، رغبة مصر في تعزيز سبل التعاون الاقتصادى والتنموى وعلاقات الشراكة التجارية مع الجانب الكندى؛ بما يُساعد فى تعظيم الصادرات المصرية، وتشجيع الاستثمارات الكندية بمصر بما فى ذلك «الأوراق المالية المصرية».

خلال لقائه مع السفير الكندي بالقاهرة

ولفت إلى اهتمامه بالتعاون المشترك بين وزارتى المالية بالبلدين فى ظل السعى إلى رقمنة المنظومات المالية المصرية باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية.

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وأشار وزير المالية، إلى حرصه على عقد لقاء مفتوح مع المستثمرين الكنديين العاملين بمصر،  والآخرين ممن يرغبون فى توجيه أنشطتهم الاستثمارية إلى مصر، من خلال مجلس الأعمال المصرى الكندى، وذلك فى إطار سعى الحكومة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وترويج الفرص الاستثمارية دوليًا، وتيسير الإجراءات، وتذليل أى عقبات.

وأكد السفير الكندى بالقاهرة لويس دوما، اهتمامه بتطوير التعاون بين المؤسسات الكندية ووزارة المالية، خاصة على ضوء التطورات التكنولوجية التى تشهدها وزارة المالية فى العديد من مجالات اختصاصاتها؛ بما يتيح الاستفادة من الخبرات الكندية فى هذا الشأن.

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حضر اللقاء من الجانب الكندى: جوزيف تاضروس كبير المسئولين التجاريين، وياسمين وهاب المفوض التجارى، ومن الجانب المصرى: رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، ومنيرة مكرم مدير عام إعفاءات الدبلوماسيين بمصلحة الضرائب.

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بقلم منى عبدالباري

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